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31 октября 2019, 14:31

Гороскоп на ноябрь 2019 года

Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на ноябрь 2019 года Овен

Ноябрь для Овнов будет весьма удачным. Все благодаря их привычке не сидеть сложа руки, а двигаться вперед к своей цели. Третий месяц осени приготовил для вас много приятных сюрпризов, а все начинания в любви и бизнесе принесут свои положительные результаты. Стоит позаботиться о здоровье: например, заняться спортом и правильно питаться.

Благоприятные дни: 2, 7, 15, 17, 19, 24

Неблагоприятные дни: 4, 6, 9, 13, 22, 27

Гороскоп на ноябрь 2019 года Телец

Ноябрь для Тельцов станет временем испытаний. Если вы поставили перед собой цель, то обязательно идите к ней, преодолевая все трудности. В начале месяца у вас будет достаточно терпения и настойчивости, чтобы достичь всего, что задумали. Обязательно развивайте полезные привычки, которые касаются режима сна, спорта и правильного питания. Не суетитесь, тогда у вас все получится.

Благоприятные дни: 1, 5, 7, 15, 21, 29

Неблагоприятные дни: 4, 9, 13, 19, 26, 30

Гороскоп на ноябрь 2019 года Близнецы

Ноябрь для Близнецов станет месяцем решений. Придется расставлять приоритеты и цели, ведь от них будет зависеть ваше будущее. Выберите нужную цель и двигайтесь к ней. Звезды вам благоволят, а сами представители знака будут наполнены энергией и идеями. Проявив настойчивость, можно добиться желаемого результата в бизнесе, личной жизни и в любых делах.

Благоприятные дни: 1, 8, 11, 14, 19, 22

Неблагоприятные дни: 4, 6, 13, 16, 24, 29

Гороскоп на ноябрь 2019 года Рак

Ноябрь для Раков станет месяцем великих свершений. Но если вы настроитесь на позитивную волну, то постараетесь взглянуть на свою жизнь под другим углом. Такое решение позволит добиться поставленных целей и стать ближе к исполнению заветной мечты. Ноябрь может стать прекрасным временем для начала новой жизни. Обрывайте изжившие отношения с людьми и завершите давно скопившиеся дела.

Благоприятные дни: 3, 5, 10, 13, 21, 29

Неблагоприятные дни: 1, 8, 11, 16, 23, 30

Гороскоп на ноябрь 2019 года Лев

В целом ноябрь будет для Львов спокойным и удачным, без громких открытий и достижений. Представители этого знака станут чаще проявлять рассудительность, а философское отношение к жизни поможет увидеть решение проблем, которые давно беспокоят. В личной жизни все будет очень хоршо: счастье, идиллия и романтика.

Благоприятные дни: 2, 6, 11, 18, 23, 29

Неблагоприятные дни: 4, 7, 12, 15, 21, 26

Гороскоп на ноябрь 2019 года Дева

В ноябре Девы смогут наладить отношения со второй половинкой и семьей, а также достичь гармонии в доме. Для этого стоит проявить терпение и любовь, что принесет вам долгожданное спокойствие и взаимопонимание. Вам придется сочетать это с суетой и стрессом, которые будут окружать на работе и в отношениях с родственниками. В этом случае вам лучше не конфликтовать с окружающими, а найти работающий способ избавления от негатива.

Благоприятные дни: 5, 8, 14, 19, 27, 29

Неблагоприятные дни: 2, 4, 12, 16, 21, 25

Гороскоп на ноябрь 2019 года Весы

Для Весов ноябрь станет месяцем, когда они окажутся в центре внимания. В этот момент стоит прислушиваться к своей совести и действовать согласно нравственным принципам. Месяц будет активным и наполненным положительными и отрицательными моментами. Стоит не переступать через себя и правильно расставлять приоритеты.

Благоприятные дни: 4, 8, 12, 16, 21, 25

Неблагоприятные дни: 1, 7, 11, 15, 24, 30

Гороскоп на ноябрь 2019 года Скорпион

Скорпионам в ноябре будет необходима эмоциональная и физическая встряска. Стоит прислушаться к своим внутренним желаниям и не отказывать им. Ваша душа требует праздника - это поможет получить долгожданный отдых, для которого подойдет начало месяца. Такое решение поможет улучшить настроение и все сферы вашей жизни. В личной жизни грядут положительные перемены.

Благоприятные дни: 1, 6, 9, 15, 19, 24

Неблагоприятные дни: 7, 11, 16, 22, 28, 30

Гороскоп на ноябрь 2019 года Стрелец

В ноябре успех сам идет в руки Стрельцов. Все намеченные планы осуществятся, однако не стоит пускать свою жизнь на самотек и терять бдительность. Мелких неприятностей избежать не удастся. Месяц пройдет спокойно и без особых волнений. Стоит ждать новые знакомства и встречи с человеком из вашего прошлого.

Благоприятные дни: 5, 11, 15, 21, 26, 30

Неблагоприятные дни в августе: 1, 6, 14, 18, 22, 28

Гороскоп на ноябрь 2019 года Козерог

Ноябрь для Козерогов станет месяцем, который будет наполнен яркими и насыщенными моментами. Следует поменьше говорить и хвастаться своими достижениями, иначе есть шанс спугнуть удачу, которая следует рядом с вами. Увеличиваются шансы изменить свою жизнь к лучшему. В личной жизни вас ждет счастье, романтика и множество сюрпризов.

Благоприятные дни: 1, 4, 8, 13, 19, 22

Неблагоприятные дни: 3, 5, 10, 16, 24, 29

Гороскоп на ноябрь 2019 года Водолей

В Ноябре звезды рекомендуют Водолеям сменить обстановку и внести в свою будни разнообразие. Отправляйтесь в путешествие или на отдых за город. Прогулки в кругу близких также благоприятно повлияют на эмоциональное и физическое состояние. В начале месяца вас ждет масса приятных впечатлений. Без небольших проблем не обойдется. Но это не должно вас пугать – у вас все равно все будет прекрасно.

Благоприятные дни: 2, 5, 7, 11, 18, 22

Неблагоприятные дни: 1, 6, 13, 16, 24, 29

Гороскоп на ноябрь 2019 года Рыбы

Ноябрь станет для Рыб отличным месяцем, чтобы добиться поставленных целей. Ставьте конкретные цели и двигайтесь в этом направлении. Такое отношение поможет найти нужное решение и четко увидеть путь к успеху. Одинокие представители знака не будут заинтересованы в поиске второй половинки. Следует ждать изменений в этом вопросе уже в следующем месяце.

Благоприятные дни: 2, 5, 8, 10, 18, 25

Неблагоприятные дни: 1, 9, 13, 21, 26, 30

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