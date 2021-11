Группа ABBA впервые за 40 лет выпустила новый альбом Voyage

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустила новый альбом и порадовала фанатов. Об этом сообщает Sky News.

Музыкальный коллектив последний раз выпускал новую пластинку в далеком 1981 году. Тогда новый альбом получил название The Visitors ("Посетители"), а теперь группа ABBA представила меломанам свое новое произведение – альбом под названием Voyage.

До этого группа уже подогрела интерес фанатов, ведь уже представила два трека из альбома — I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down. Полноценный релиз намечен на весну 2022 года, где на концерте в Лондоне планируют полноценно представить новый альбом группы ABBA. Отмечается, что выступят все члены коллектива. -0-