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Калейдоскоп
01 июня 2020, 19:34

Группа "Би-2" выпустила новый клип, нарисованный вручную

Скриншот из видео
Скриншот из видео

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа "Би-2" представила на YouTube свой новый анимированный клип, который был сделан вручную.

Вокалист группы Егор Бортник рассказал, что видео создано в период карантина, поэтому было принято решение как-нибудь разнообразить клип.

Режиссер Макс Шишкин, который в начале года сделал для "Би-2" клип на песню "Пекло", выбрал анимацию, однако отказался от компьютера. Многие художники помогли создать клип, нарисовав каждый кадр вручную или создав мини-декорации для съемок.

Клип на песню "Депрессия" за несколько суток собрал почти миллион просмотров.-0-

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