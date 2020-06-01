Группа "Би-2" выпустила новый клип, нарисованный вручную

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа "Би-2" представила на YouTube свой новый анимированный клип, который был сделан вручную.

Вокалист группы Егор Бортник рассказал, что видео создано в период карантина, поэтому было принято решение как-нибудь разнообразить клип.

Режиссер Макс Шишкин, который в начале года сделал для "Би-2" клип на песню "Пекло", выбрал анимацию, однако отказался от компьютера. Многие художники помогли создать клип, нарисовав каждый кадр вручную или создав мини-декорации для съемок.

Клип на песню "Депрессия" за несколько суток собрал почти миллион просмотров.-0-