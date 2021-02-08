Хайди Клум выбрала для шоу наряд, который приковал к себе все внимание

Хайди Клум. Фото из Instagram
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная немецкая модель и телеведущая Хайди Клум вернулась в эфир с новыми эпизодами шоу и поразила многих юзеров.
Звезда модных подиумов решила появиться в жюри шоу Germany's Next Topmodel и приковала к себе внимание людей. Особенно Хайди Клум не оставила шансам мужской половине зрителей, ведь для проекта она выбрала элегантное и строгое черно-белое платье с весьма внушительным декольте. Этот нюанс и вызвал переполох, когда все взгляды были сосредоточены на знаменитости.
Кадры с шоу были размещены в Instagram проекта, где быстро собрали десятки тысяч лайков и множество восхищенных комментариев. -0-