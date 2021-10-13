Хаски был очень удивлен декорациями перед Хэллоуином - его реакция уморительна! (Видео)

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США записала на видео забавный случай с участием своего питомца, а кадрами с радостью поделилась на YouTube.

Хозяйка прогуливалась по улице со своим годовым хаски. Парочка мирно гуляла, пока собака не заметила декорации в честь Хэллоуина перед случайным домом. Страшная фигура заинтересовала и, кажется, слегка напугала песеля, поэтому он остановился, чтобы во всем разобраться.

Хаски был очень удивлен и стал с любопытством смотреть на декорации. Его реакция оказалась уморительной и повеселила от души юзеров сети, ведь те посмотрели кадры огромное число раз. -0-