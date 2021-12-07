Хаски нравится котомассаж – это забавное видео очаровало сеть!

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США разместила на YouTube уморительные кадры, которые пришлись по душе пользователям сети.

В один из дней жительница Нью-Йорка застала своих двух питомцев за очень странным делом, что и сделало кадры популярными. Девушка зашла на кухню и встретила своего пса по кличке Юпитер, а также котика. Животные развлекались как могли, ведь хаски улегся на пол, а котик приступил к релаксу.

Точнее, пушистик начал делать котомассаж. Он аккуратно массирует шею собаки, а тот особо и не против. Только еще больше расслабляется и старается лишний раз не двигаться. Кадры получились интересными и забавными, что очаровало огромное число юзеров сети. -0-