HBO опубликовала трейлер спецэпизода "Гарри Поттера" (Видео)

Скриншот из видео
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стриминговая платформа HBO Max разместила на YouTube небольшой тизер грядущего спецэпизода "Гарри Поттера", приуроченного к 20-летию кинофильмов.
В кадре можно увидеть знакомые пейзажи и несколько актеров. Кроме этого, стало известно, что участие в съемках приняли все основные звезды поттерианы. В спецэпизоде "Гарри Поттера" появятся Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон и другие.
Премьера запланирована на первое января 2022 года и состоится на HBO Max. Еще больше интересного из мира кино можно найти по этой ссылке. -0-