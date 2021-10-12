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Калейдоскоп
12 октября 2021, 05:50

Хитрый кот втерся в доверие к коровам, чтобы лакомиться молоком каждый день (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владелец фермы в Бразилии однажды сделал милые и забавные кадры, которые с удовольствием разместил на YouTube.

Уже довольно давно в доме мужчины живет котик, который проявил всю свою хитрость. Все ради того, чтобы каждый день лакомиться вкусняшкой. Для этого питомец с малого возраста начал втираться в доверие к коровам. Как ни странно, но план четвероногого сработал, ведь теперь буренки каждый день угощают его свежим молоком.

Котик придумал такой хитроумный план и теперь каждый день наслаждается лакомством. Разумеется, фермер не мог оставить такое без внимания и записал видео, которое восхитило пользователей сети. Неудивительно, что кадры за короткий промежуток времени посмотрели огромное число раз. -0-

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Теги
Бразилия видео еда животные развлечения социальные сети фермы
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