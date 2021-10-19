Хитрый пес стащил лакомство у друга и прославился благодаря своей настойчивости (Видео)

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парочка золотистых ретриверов из Калифорнии уже давно прославились на просторах TikTok, однако недавний ролик очаровал всех.

Хозяйка собачек по кличке Гамджа и Чип снимала своих любимцев на видео, когда произошел забавный случай. Песикам дали лакомство, однако один из них съел его быстрее своего друга. Разумеется, собачке захотелось еще и она подключила всю свою хитрость.

Песик по кличке Чип подкрался к своему другу и начала медленно, но уверенно вытаскивать косточку из лап Гамджа, что явно было ему не по душе. Животное показало зубы, так и говоря, что не намерен расставаться с вкусняшкой. Впрочем, друга это не остановило, ведь он настойчиво вытащил угощение и они начали поглощать его вместе. Этот момент очаровал и удивил сеть, что прославило Чипа, ведь за непродолжительное время кадры посмотрели огромное число раз. -0-