Хитрый план мести для своего бывшего прославил девушку в сети (Видео)

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка по имени Лана из США разместила у себя в TikTok ролик, который вызвал бурное обсуждение среди людей.

Девушка записала видео, где устроила хитрую месть своему бывшему. По словам блогерши, ее экс-бойфренд вновь связался с ней после того, как он изменил и пара рассталась. Мужчина намеревался вернуть свою возлюбленную, у которой в голове уже созрел план мести. Американка предложила парню набить у себя на руке тату с ее именем, чтобы доказать серьезность намерений.

Как ни странно, мужчина без раздумий выполнил ее условий, где и попал в кадр уже рядом с тату-мастером. Впрочем, девушка не собиралась прощать изменника. Лана написала, что планирует начать игнорировать молодого человека, как только татуировка будет сделана, чтобы отомстить за поруганные чувства.

Такой поступок восхитил многих юзеров TikTok, а под кадрами собралось более 20 тысяч комментариев, а сам ролик прославил девушку в сети, ведь его уже посмотрели более 1,4 миллиона раз. -0-