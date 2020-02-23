Хоккеист-коротышка с легкостью уложил на лед двухметрового соперника - видео

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игрок команды "Коламбус Блю Джекетс" Натан Гербе устроил драку на льду и вызвал уважение многотысячной армии фанатов.
Хоккеист, рост которого составляет всего 165 сантиметров, применил силовой прием на сопернике во время игры против "Филадельфии Флайерз". На защиту одноклубника встал 193-сантиметровый нападающий "летчиков" Трэвис Санхейм.
Хоккеист-коротышка с легкостью уложил почти двухметрового соперника на лед. Стычку остановили судьи, которые удалили обоих игроков с площадки.
Под аплодисменты фанатов Гербе покинул лед, а пользователи сети впечатлились силой невысокого спортсмена: "Даже не ожидал, что Натан такого маленького роста", "Король-коротышка", "Этот низкорослый парень оказался настоящим зверем", - отметили они.
В итоге, игра завершилась победой "Филадельфии" в овертайме со счетом 4:3.-0-