Хомяк удивил всех, когда сделал крутой акробатический трюк - видео

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек смог запечатлеть на видео очень необычного хомяка, который своими способностями впечатлил юзеров сети. Кадры опубликовали в YouTube.

Во время выставки в Челябинске один из аквариумов был заполнен несколькими хомяками. Маленькие зверьки мило отдыхали и кушали, но позже заметили камеру. Тут и началось самое интересное.

Один из хомяков подобрался к краю и сделал заднее сальто. Причем, получилось у него это настолько эффектно, что многие были удивлены акробатическим способностям зверька. Не удивительно, что кадры быстро собрали множество просмотров, а в комментариях люди принялись шутить: "челябинские хомяки настолько суровы", "В России даже хомяки могут вас удивить", "Вот тут я и обалдел". -0-