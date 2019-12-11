"Хороший мальчик" спас семью от пожара в США

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пес смог спасти семью, которая едва не погибла в огне, сообщает издание People.

Огонь вспыхнул в одном из домов в штате Джорджия. Хозяева жилища проснулись среди ночи от непрекращающегося лая их собаки по кличке Сэмми. Оказалось, что дом охвачен пламенем и комнаты уже стали заполняться дымом.

Семья смогла вовремя покинуть дом, однако огонь забрал жизнь трех питомцев. Оказалось, что в задней части дома произошло короткое замыкание из-за перебоев электричества. За свои действия пес получил звание героя, а его фото мигом разлетелось по соцсетям. Пользователи похвалили собаку и ее героический поступок.

В свою очередь, сотрудники пожарной службы посоветовали людям установить в домах датчики дыма, ведь не у каждого есть "хороший мальчик" по кличке Сэмми. -0-