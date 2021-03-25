Хозяева бросили собаку на произвол судьбы, но ей все же повезло (Фото)

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесчувственные хозяева из американского города Феникс решили переехать, а своего питомца оставили в брошенной квартире. Об этом пишет BoredPanda.

Несколько недель песик находился один в жилище без еды и воды, пока животное не нашли местные работники приюта. Питомец был на грани жизни и смерти, а весил всего 11 килограмм, когда у собак породы питбуль норма начинается с 17 кг.

Собака больше походила на скелет, который был обтянут кожей. Владельцы местного приюта для животных не оставили беднягу на произвол судьбы и принялись ей помогать. За несколько месяцев Дайнерис, так в приюте назвали пса, стало гораздо лучше и ей решил найти любящего хозяина, который живет в соседнем штате. Теперь собака справилась и ей все же повезло обрести настоящую любящую семью. -0-

Фото BoredPanda