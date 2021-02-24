Хозяева уехали из дома, а после увидели, как по ним слезно скучает котик (Видео)

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка в TikTok опубликовала очень трогательный ролик, который быстро стал вирусным.

Девушка рассказала, что была вынуждена уехать из дома на некоторое время, оставив кота по кличке Фу-Фу. Повествовательница намеревалась отметить китайский Новый год и оставила своего кота дома одного.

В какой-то момент на празднике она решила проверить камеру из квартиры и перед ней предстала душераздирающая картина. Котик вплотную подошел к камере, будто чувствуя, что за ним наблюдает хозяйка. Глаза котика были мокрыми от слез, Ведь он очень скучает по своему любимому человеку.

Разумеется, Сердце девушки разрывалось и она отправилась домой. К слову, на камеру попал момент воссоединения, который оказался не менее трогательным. -0-