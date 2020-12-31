Хозяин хотел запечатлеть снежный пейзаж, но задорный пес сделал картину только лучше (Видео)

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный житель Канады после сильного снегопада выбрался на улицу, а свою прогулку запечатлел на видео. Кадры были опубликованы на YouTube.

Он вышел во двор частного дома и перед ним открылся потрясающий снежный пейзаж. В следующий момент из дома появился пес по кличке Харли и сделал картину еще лучше.

Песик решил, что это отличное место для игры и прыгнул в снег, который оказался чуть выше него. Впечатлений хватило на долго, поэтому Харли поспешил вернуться в дом. -0-