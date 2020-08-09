Хозяин нарисовал картину, но его собака решила внести свои забавные правки - фото

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Норфорка в Twitter поделился историей, которая вызвала множество улыбок и смеха.
Турагент Саша Барбато рассказал, что оставил на улице свежую картину, чтобы та тщательно просохла. Мужчина отправился по своим делам и не заметил, что его двухлетняя собака по кличке Бесси решила внести несколько своих забавных правок. Питомец уже намеревался лапой подправить картину, однако потерял равновесие и проехался по краске, став ярко-бирюзового цвета.
Парень решил у пользователей сети поинтересоваться, что можно сделать в такой ситуации. Также он подчеркнул, что "спрашивает для друга". Фотографии неуклюжей собаки быстро стали вирусными в сети, а юзеры посчитали, что пса спасет только стрижка.
Спустя несколько дней мужчина опубликовал новый снимок своей собаки, которая уже почти вернулась к нормальному окрасу, однако за это время от души посмеялись не только пользователи Twitter, но и все прохожие в городе, где парень выходил с Бесси на прогулку. -0-