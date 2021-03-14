Хозяин сделал попугаю гамак из обычной маски - теперь птица оттуда не вылазит (Видео)

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия внесла коррективы в жизнь каждого человека, однако никто не собирался из-за ограничений и постоянного ношения маски терять настроение.

Так владелец милого попугая показал для юзеров YouTube забавный лайфхак, которым может воспользоваться каждый. Мужчина взял медицинскую маску и натянул ее между своих ладоней. Это заметил его пернатый питомец, который сразу же улегся в удобный гамак.

Весь внешний вид показывает, что попугай в восторге от такого отдыха и теперь птица оттуда не вылазит. -0-