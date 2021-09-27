Художник показывает знаменитых мультяшек, если бы те были реальными людьми

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкий художник Хоссейн Диба уже давно приобрел популярность на просторах сети. На его аккаунт в Instagram подписано около 283 тысячи человек, которые не перестают удивляться таланту парня.

Раньше он уже привлекал внимание СМИ и юзеров, создав реалистичную 3D-модель знаменитый мультяшек из Симпсонов, но в этот раз художник пошел дальше. Мужчина решил провести эксперимент и представить то, как бы выглядели знаменитые нарисованные персонажи из игр, фильмов и сериалов, если бы те были реальными людьми.

Получилось очень необычно, что пришлось по вкусу пользователям сети. Некоторые работы восхищают, а другие совсем непривычно видеть. Впрочем, подписчикам нравится, ведь посты собирают большое число лайков. -0-