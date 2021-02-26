И так сойдет! В российском дворе перед домом вместо плитки положили ковер (Фото)

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычное фото опубликовали в сети жители российского города Липецк. Внимание на кадр обратило издание GOROD48.

Вместе с потеплением во двор одного из домов города пришло постоянное месиво и грязь. Беспорядок появился после ремонта труд водоснабжения, однако убрать все оказалось сложнее. Местные жители и коммунальщики засыпали грязь щебнем, уложили доски, однако ничего не помогало.

Тогда перед домом вместо плитки положили ковер. Как отметили жильцы, всем это решение пришлось по вкусу, ведь больше никто не спотыкается, не падает и не пачкается. Впрочем, мнение пользователей разделилось, а самым популярным комментариям стала фраза из старого мультфильма: "И так сойдет!".

Фото GOROD48

К слову, представитель городской жилищной инспекции сообщил, что будет проведена соответствующая проверка, однако до публикации кадра никто из жильцов не жаловался. -0-