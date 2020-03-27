Игорь Николаев госпитализирован в больницу с подозрением на коронавирус

Игорь Николаев. Фото из Instagram
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец Игорь Николаев разместил накануне новый пост в Instagram, где сообщил поклонникам, что находится в карантине.
Позже информацию о госпитализации подтвердила ассистентка Игоря Николаева. Отмечается, что артист самостоятельно прибыл в клинику в Коммунарке, где лежат пациенты, у которых подтвердился коронавирус. Врачи проводят тесты.
К слову, в этой же больнице лежит Лев Лещенко. У Народного артиста РСФСР диагностировали двухстороннее воспаление легких. Уже врачи перевели его из реанимации, предварительно сделав анализы. Результаты исследования образцов Льва Лещенко на COVID-19 озвучил главврач больницы. У музыканта подтвердился коронавирус. -0-