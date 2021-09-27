"Игрушечка плюшевая": как взрослеют белые медведи (Видео)

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белый медведь – самый крупный представитель своего семейства. Эти хищники, обитающие в условиях сурового климата, могут достигать массы в 1 тонну и вырастать до 3 метров. Однако, несмотря на свои габариты во взрослом возрасте, новорожденные медвежата весят всего около 500-600 грамм и выглядят весьма безобидно.

На видео, опубликованном на одном из YouTube каналов, любой желающий может лицезреть, как из маленького зверя вырастает огромный хищник.

Глядя медвежат, даже трудно представить, что в скором времени маленькие звери, похожие на "плюшевые игрушки", превратятся в свирепых охотников. На кадрах, показанных в ролике, видно, как новорожденный малыш по кличке Нора из зоопарка Columbus Zoo and Aquarium в штате Огайо, взрослеет. Сначала она пьет молоко из бутылочки, учиться ходить, а в скором времени превращается в большого медведя…

Ролик с очаровательной Норой набрал десятки тысяч просмотров и большое количество восторженных комментариев: "Игрушечка плюшевая!", "Чудо, после просмотра сплошной позитив!", "Чудесная девочка", "Плюшевый мишка только живой. Прелесть". -0-