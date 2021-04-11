"Инфаркт обеспечен!" - испуг кота перед игрушечным тигром довел до слез соцсети (Видео)

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коты бывают милыми и такие ролики на YouTube собирают огромное число просмотров, однако в этом случае хозяин решил собрать максимум внимания.

Для этого владелец милого черно-белого котика включил камеру, а затем принялся отвлекать питомца, пока его сообщник подкрадывается с игрушкой. Пушистик мирно играет с человеком, ничего не подозревая. В какой-то момент животное слышит странные звуки за спиной, а после из-за угла появляется огромный игрушечный белый тигр.

Разумеется, испуг кота перед таким "гостем" не заставил себя ждать. Неудивительно, что ролик быстро собрал миллионы просмотров и довел до слез юзеров. Многие зрители в комментариях отметили, что после такого розыгрыша любому "инфаркт обеспечен!". -0-