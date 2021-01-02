Instagram назвал самый популярный снимок в 2020 году

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наибольшее внимание юзеров в нынешнем году привлекло фото Криштиану Роналду.

Знаменитый футболист в ноябре опубликовал совместный кадр с Диего Марадоной. Легендарный футболист из Аргентины скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Черно-белый снимок звезд мирового футбола собрало свыше 19,5 миллионов лайков. В подписи Роналду поделился своими эмоциями в связи с уходом аргентинца.

Кроме того, в топ-10 вошли четыре снимка с аккаунта американской модели Кайли Дженнер и фото, которое опубликовал баскетболист Леброн Джеймс. -0-