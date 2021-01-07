Instagram в восторге от красоты Сальмы Хайек

Сальма Хайек. Фото из Instagram
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новый пост и заставила поклонников дышать чаще.
Звезда кино разместила новый пост, где продемонстрировала свою потрясающую фигуру. Сальма Хайек примерила коричневое бикини и похвасталась стройной фигурой. Свой впечатляющий образ она дополнила солнцезащитными очками, а локацией для съемки стал бассейн.
Разумеется, фолловеры Сальмы Хайек не смогли пройти мимо потрясающего снимка и выразили свой восторг в множестве хвалебных комментариев, а также оставили под постом более двух миллионов лайков. -0-