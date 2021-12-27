Иракский художник создал портрет из нити длиннее высоты Эльбруса

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Книгу рекордов Гиннеса занесли портрет иракского художника, сделанный из самой длинной нити для картины в мире, сообщает "МИР24".

23-летний Саид Ховиди Башун создал портрет фотомодели с витилиго Логины Салах. В общей сложности художнику понадобилось 500 булавок, которые он обвил нитью длиной 6637 м, что больше высоты Эльбруса и Килиманджаро, а также в восемь раз длиннее самого высокого небоскреба Бурдж Халифа в Дубае.

"В течение последних 15 лет я вела войну за признание. Сегодня, когда я попала на произведение искусства, попавшее в Книгу рекордов Гиннесса, я чувствую себя ответственной за поддержку тех, кто носит это кожное заболевание", – отметила фотомодель Салах, которая своей работой привлекает внимание к проблеме принятия людей с дефектами кожи.

Площадь картины составила 6,3 квадратных метра. Художник потратил на его создание около 16 часов. Отмечается, что работа над другими картинами может занимать до 40 часов, в зависимости от детализации изображения.

Для своих картин Башун использует специальную нить из шелка, которую он получает из Турции, отмечается на сайте Книги рекордов Гиннесса.