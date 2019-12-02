Ирина Дубцова похвасталась фото с сыном

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица и композитор Ирина Дубцова поделилась фотографиями с повзрослевшим сыном Артемом. Поклонники отметили сходство парня с мамой и его красоту.

Певица очень гордится своим тринадцатилетним сыном, тем более, что он единственный ребенок Ирины. "А каблук высокий. За этот год мой Артем незаметно превратился из маленького моего малыша в парня", - пишет она под постом в Instagram с последней совместной фотосессии.

Фото из Instagram

В комментариях поклонники отметили сходство матери и сына, а также красоту парня: "Девочки, держитесь!"; "Какой лапочка"; "Шикарный сын" "Ген пальцем не задавишь! Красавица мама и сын молодец!"; "Жених уже!".-0-