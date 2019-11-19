Ирина Дубцова заметно похудела и изменилась до неузнаваемости

Ирина Дубцова. Фото из Instagram
19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Ирина Дубцова поделилась на своей странице в Instagram новым снимком и поразила поклонников.
37-летняя звезда заметно похудела и преобразилась до неузнаваемости. На фото она предстала в спортивном стиле, который подчеркивает ее стройную фигуру. Фанаты знаменитости принялись бурно обсуждать новый имидж певицы.
Ирина Дубцова подписала пост: "И чего это я дома никогда в свое любимое зеркало не фоткаюсь?"
В свою очередь, подписчики знаменитости попытались выяснить, в чем секрет диеты Ирины Дубцовой, а также написали множество восторженных комментариев. -0-