Ирина Шейк впечатлила сеть новым "строгим" снимком

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Ирина Шейк впечатлила подписчиков Instagram новым совместным фото с модельером Пьерпаоло Пиччоли.

Знаменитость предстала перед фанатами в строгом мужском костюме и вызывающей позе. Модель готовилась к показу и решила запечатлеть атмосферу за кулисами.

Помимо этого, ей удалось доказать подписчикам, что в любом образе Ирина Шейк выглядит потрясающе. На этот раз ей предстояло выйти на подиум в сером брючном костюме и полупрозрачной черной блузке.

Свой образ модель дополнила скромной прической и минимумом макияжа. Пользователи Instagram тепло приняли фото Ирины Шейк, а пост собрал менее чем за сутки более 135 тысяч лайков. -0-