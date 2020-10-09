Из грязи в князи! Бездомные разбогатели благодаря подарку неравнодушного мужчины

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо бездомных во Франции разбогатели после того, как незнакомец отдал им лотерейный билет. Об этом пишет NDTV.

Несколько мужчин просили милостыню рядом с магазином. В какой-то момент оттуда вышел неравнодушный мужчина и вручил бездомным лотерейный билет мгновенной лотереи стоимостью один евро.

Мужчина, сам того не подозревая, сделал огромное "пожертвование", ведь билет оказался выигрышным. Четверо бездомных стали обладателями 50 тысяч евро. Разумеется, их радости не было предела, однако здравый смысл взял верх и они решили поделить всю сумму поровну. Кроме этого, вместе они быстро придумали, на что потратиться в первую очередь. -0-