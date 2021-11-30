Изящные фотографии Лизы Арзамасовой очаровали многочисленных поклонников

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно популярная актриса Лиза Арзамасова представила в Instagram новый пост и впечатлила многих фолловеров.

Артистка предстала перед камерой и изящном и соблазнительном образе, что не осталось без внимания поклонников. Для съемки Лиза Арзамасова примерила черное боди, а завершающим и, пожалуй, главным атрибутом фотосессии стал белый плащ, завязанный на стройной талии звезды.

Снимки получились впечатляющими и соблазнительными, на что поспешили в комментариях указать многочисленные поклонники Лизы Арзамасовой. За короткое время юзеры оставили массу комментариев и огромное число лайков. -0-