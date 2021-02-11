Извержение "ледяного вулкана" в Казахстане показали на видео

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокий "ледяной вулкан" образовался на одном из горячих источников в Казахстане. Кадры публикует Daily Mail.

В частности, необычное природное явление записали на видео в Алматинской области страны. Тут располагается горячий источник, который замерзает зимой. Высота и форма "ледяного вулкана" каждый год меняется. Она зависит от температуры воздуха и направления ветра.

В этом году обледеневший горячий источник достиг в высоту четырнадцати метров, а также вызвал большой интерес у жителей Казахстана. Примечательно еще и то, что горячая вода из источника продолжает испаряться, из-за чего образуется полая конструкция. Выглядит это потрясающе, а туристы продолжают в соцсетях делиться фотографиями и видео с "ледяным вулканом". -0-