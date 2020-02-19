"Изысканный фарфор": атмосферное фото Дарьи Мороз с эффектным декольте впечатлило сеть

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Дарья Мороз разместила в Instagram новый снимок и привела в восторг своих подписчиков.

Звезда кино предстала перед камерой в строгой позе, повернув голову в сторону. Отсутствие эмоций и закрытые глаза с ярким макияжем только добавили атмосферы снимку, однако вишенкой на торте стало впечатляющее платье с эффектным декольте.

Разумеется, поклонники Дарьи Мороз не смогли пройти мимо поста и принялись засыпать ее комплиментами в комментариях. "Изысканный фарфор", "Оооххх, хорошаааа", "Дарья, вы космос", - написали фолловеры актрисы.

Не оставили без внимание новую фотографию Дарьи Мороз и многие звезды российского шоу-бизнеса. Свое одобрение образа выразила ведущая программы "Модный приговор" Эвелина Хромченко, а также певица Ксана Сергиенко и Катя Гордон.-0-