Я в списке! Медведь попытался попасть на вечеринку диджея (Видео)

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в сети показали ролик, который развеселил людей, а еще дал возможность послушать музыку. Кадры опубликовали на YouTube.

История произошла с диджеем-любителем Джоди Флеммингом из США. Мужчина увлекается музыкой и проводит в сети стримы, однако одна из таких трансляций больше остальных привлекла внимание.

Дело в том, что в самый разгар к американцу на вечеринку попытался попасть дикий медведь. Животное пробралось во двор и подошло к задней двери. Мишка, по всей видимости, захотел послушать музыку и может даже потанцевать, однако зайти не смог. Эту картину наблюдали пользователи, а также сосед Флемминга, который использовал горн, чтобы прогнать медведя.

В комментариях люди повеселились на славу и говорили о том, что косолапый просто хотел "зажечь танцпол", а другие отметили, что, судя по виду дикого обитателя, он точно "был в списке". -0-