Яйцо с неба: мощный град обрушился на Крым

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Град размером с яйцо прошелся по территории полуострова Крым, об этом сообщает РИА Новости.

В частности, непогода обрушилась на регион вечером 16 мая и принесла с собой мощный град. Города Крыма начало засыпать градом, размер которых достигал от 15 до 40 миллиметров. Местным жителям пришлось искать укрытие.

Фото РИА Новости

Синоптики, в свою очередь, предупредили людей, что в регионе объявлено штормовое предупреждение, а непогода продлиться еще и 17 мая. -0-