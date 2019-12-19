Яна Рудковская явным фотошопом разочаровала подписчиков

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская попалась на фотошопе и вызвала гнев пользователей сети.

Звезда накануне посетила благотворительный бал, где ее запечатлели в шикарном платье вместе с Натальей Водяновой. Позже она поделилась снимком в Instagram. Подписчики прекрасно отреагировали и похвалили внешний вид продюсера, но все изменил пост Водяновой.

Российская актриса и модель Наталья Водянова разместила в Instagram тот же снимок, но без прикрас. Тут-то Яну Рудковскую и уличили в фотошопе. Телеведущая подправила себе лицо и уменьшила руки. Пост собрал множество противоречивых комментариев, но продюсер решила никак не реагировать на случившееся.-0-