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Калейдоскоп
19 декабря 2019, 21:04

Яна Рудковская явным фотошопом разочаровала подписчиков

Яна Рудковская. Фото из Instagram
Яна Рудковская. Фото из Instagram

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская попалась на фотошопе и вызвала гнев пользователей сети.

Звезда накануне посетила благотворительный бал, где ее запечатлели в шикарном платье вместе с Натальей Водяновой. Позже она поделилась снимком в Instagram. Подписчики прекрасно отреагировали и похвалили внешний вид продюсера, но все изменил пост Водяновой.

Российская актриса и модель Наталья Водянова разместила в Instagram тот же снимок, но без прикрас. Тут-то Яну Рудковскую и уличили в фотошопе. Телеведущая подправила себе лицо и уменьшила руки. Пост собрал множество противоречивых комментариев, но продюсер решила никак не реагировать на случившееся.-0-

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