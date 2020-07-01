Японец поймал рыбу, которая больше похожа на пришельца с другой планеты - фото

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Японии ведет блог о рыбалке и его новое фото произвело фурор в сети.

Мужчина часто вылавливает из воды уникальные и красивые экземпляры, однако очередной снимок его добычи заставил пользователей поверить в присутствие пришельцев на Земле.

Существо, пойманное 19 июня, больше напоминает живность из какого-то фантастического фильма, однако в комментариях к посту люди быстро установили вид рыбы и ее место обитания.

Оказалось, что мужчина из Японии поймал пурпурного талассома, который не является такой уж редкостью. Этот вид обитает на юго-востоке Атлантического океана и не опускается ниже десяти метров на глубину. Рыбацкие суда не очень любят ловить этот вид, а из-за своей красоты рыбу часто можно встретить в океанариумах.-0-