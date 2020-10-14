Японец семь месяцев ждал, чтобы зайти в Мачу-Пикчу - он оказался там один

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия повлияла на планы многих людей в мире, но история японца Джесси Катаяма восхищает и забавляет. Об этом сообщает CNN.

Мужчина рассказал, что прилетел в Перу 14 марта. Он с детства мечтал увидеть своими глазами древний город инков Мачу-Пикчу, но в планы вмешался коронавирус. 26-летний парень успел купить билет на 16 марта, но тут выяснилось, что правительство страны закрыло достопримечательность для посещения. Позже и вовсе Джесси Катаяма не смог вылететь домой, ведь границы оказались закрыты.

Молодой человек понял, что деваться ему некуда и на следующие семь месяцев оказался "заперт" в Перу. Впрочем, парень не отчаивался и путешествовал по стране, а после все же решил осуществить мечту. Он обратился в туристическое агентство, которое рассказало историю японца министерству культуры Перу.

Дальше произошло совсем неожиданное, ведь правительство сделало для иностранца исключение и его пустили в Мачу-Пикчу вместе с директором археологического комплекса и двумя фотографами. Джесси Катаяма стал первым туристом в городе инков за последние семь месяцев.

Также есть еще один плюс - житель Японии насладился видом на уникальную достопримечательность без толп людей. Теперь он планирует вернуться в Японию 16 октября, а своей необычной историей поделился с многими мировыми СМИ. -0-