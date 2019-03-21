Японка поразила мир оригинальным исполнением песни "Миллион алых роз"

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи различных социальных сетей активно обсуждают видео на YouTube, в котором японка исполняет песню Аллы Пугачевой "Миллион алых роз". Видео появилась на
Видео на платформе разместил рускоязычный муж девушки. По его словам, клип на песню был снят в округе Токио, в городе Хатиодзи.
В описании к видео, обращаясь к подписчикам, молодой человек спросил, знают ли они о том, что песня "Миллион алых роз" очень популярна в Японии.
В комментария пользователи честно признаются, что слышат об этом впервые. И активно обсуждают вокальные данные девушки, восхищаясь ее голосом.
Напомним, песня "Миллион алых роз", которую написал композитор Раймонд Паулс, впервые появилась на пластинке, длительность звучания которой составляет 15-20 минут, Аллы Пугачевой в 1982 году. А в 1983 году в Японии был выпущен альбом Пугачевой, в качестве сингла перед ним в продажу поступила песня "Миллион алых роз". Она была настолько популярна, что впоследствии ее перевели на японский язык.-0-
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