Японка поразила мир оригинальным исполнением песни "Миллион алых роз"

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи различных социальных сетей активно обсуждают видео на YouTube, в котором японка исполняет песню Аллы Пугачевой "Миллион алых роз". Видео появилась на YouTube-канале семейной пары, которая сняла клип на эту песню.

Видео на платформе разместил рускоязычный муж девушки. По его словам, клип на песню был снят в округе Токио, в городе Хатиодзи.

В описании к видео, обращаясь к подписчикам, молодой человек спросил, знают ли они о том, что песня "Миллион алых роз" очень популярна в Японии.

В комментария пользователи честно признаются, что слышат об этом впервые. И активно обсуждают вокальные данные девушки, восхищаясь ее голосом.

Напомним, песня "Миллион алых роз", которую написал композитор Раймонд Паулс, впервые появилась на пластинке, длительность звучания которой составляет 15-20 минут, Аллы Пугачевой в 1982 году. А в 1983 году в Японии был выпущен альбом Пугачевой, в качестве сингла перед ним в продажу поступила песня "Миллион алых роз". Она была настолько популярна, что впоследствии ее перевели на японский язык.-0-