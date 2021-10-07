Яркий метеор случайно попал на видео в США

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад местным жителям штата Колорадо удалось запечатлеть впечатляющее явление, которым они с радостью поделились на YouTube.

Мужчина со своей женой проводили время дома, когда увидели яркую вспышку за окном. Они несколько минут не могли понять, откуда свет, но потом пришло уведомление с камеры умного звонка.

Оказалось, что над домами города пролетел яркий метеор, который случайно и попал на видео. Разумеется, кадры впечатлили местных жителей, а также и пользователей сети, которые не упустили возможность посмотреть ролик внушительное число раз. -0-