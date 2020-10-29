Яростную схватку буйвола и львов запечатлели на видео

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетители парка Крюгера в ЮАР стали свидетелями динамичной схватки буйвола с несколькими львами. Кадры опубликовали на YouTube.

Туристы проезжали по парку на нескольких джипах, когда рядом с ними львы решили напасть на буйвола. Рогатый пытался всячески убежать, однако прайд догнал животное и всеми силами не отпускал свою добычу в паре метров от людей.

Неудивительно, что туристы перепугались, а в какой-то момент буйвол даже протаранил джип. В итоге, животные убежали, а посетители парка еще долгое время приходили в себя. -0-