Юлия Барановская показала точеную фигуру и 4 шикарных наряда - Instagram выбирает, какой лучше

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Юлия Барановская разместила в личном Instagram-аккаунте серию фотографий со съемочной площадки передачи "Мужское/Женское". Она предложила фолловерам проголосовать за лучший наряд.

На первом фото можно увидеть элегантное платье с одним рукавом, на втором снимке - роскошное платье, которое расшито стразами, далее идет брючный костюм бордового цвета, а на последней фотографии - еще один красивый костюм.

Фанаты стали активно голосовать в комментариях, выбирая лучший образ. При этом многие обратили внимание на стройную фигуру звезды и подчеркнули, что в любой одежде она выглядит просто потрясающе.-0-