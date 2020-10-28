Юлия Меньшова в белом платье заставила фанатов задуматься

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юлия Меньшова разместила в личном Instagram пост, который заставил задуматься ее фанатов.

Во-первых, она поразмышляла в комментарии к фото о том, притягиваются ли противоположности. Фолловеры с удовольствием оставляли свои комментарии под постом - кто-то соглашался, а а кто-то нет.

Во-вторых, многие задумались над тем, как Юлии идет белый цвет и такой фасон платья. Она выглядит женственно и нежно. Подписчики посоветовали чаще выбирать подобные наряды.-0-