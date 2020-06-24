Юлия Высоцкая показала фото 1997 года и рассказала, почему не стала моделью

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram архивное фото, которое пролило свет на ее карьеру модели.

Она рассказала, что фото было сделано в 1997 году. Тогда она жила в Лондоне. Друг посоветовал ей сходить в модельное агентство, удалось сделать снимки (среди которых этот). Но в агентстве ей сказали сбросить 7 кг. Юлия подчеркнула, что на этом ее модельная карьера закончилась.

Фанаты не поскупились на комплименты: они были очарованы ее нежностью, свежестью и красотой.-0-