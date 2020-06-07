Юзеры показали неудачные прически, сделанные во время карантина, и запустили флешмоб

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи социальных сетей поделились с людьми своими неудачными прическами, которые они самостоятельно сделали во время карантина. На фото внимание обратило издание Daily Mail.

Один молодой человек хотел себе обновить прическу с помощью электрической машинки, однако оставил только несколько проплешин.

Он поделился кадрами в сети. Затем девушки, в свою очередь, анонимно показали результат неудачных бьюти-процедур. Неровные прически, отросший маникюр, а один папа показал подстриженную челку своего сына.

Кто-то из девушек сделал эпиляцию с ожогами, а у пользовательницы Хлои руки окрасились в фиолетовый цвет после покраски волос. -0-

Фото Daily Mail