Юзеры Reddit с удовольствием наблюдают, как течет плавленый сыр. Это голодным лучше не смотреть!

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit завирусился пост, который редко можно увидеть в сети.

Каждый знает, что такое плавленый сыр, однако не всем довелось увидеть, как он буквально течет на еду. Исправить это недоразумение решил один из юзеров сети.

На просторах Reddit появился ролик, на котором запечатлен процесс подачи блюда под названием раклет - расплавленный сыр с сосисками и овощами. Сначала снимают поджаристую корочку, которая является деликатесом, а затем в тарелку заливают расплавленный сыр. К слову, все это происходит на глазах у посетителей. Зрелище интригующее и очень аппетитное. Неудивительно, что пользователи быстро оставили под записью 68 тысяч лайков. -0-