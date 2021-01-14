Юзеры Reddit с удовольствием наблюдают, как течет плавленый сыр. Это голодным лучше не смотреть!

Скриншот из видео
14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit завирусился пост, который редко можно увидеть в сети.
Каждый знает, что такое плавленый сыр, однако не всем довелось увидеть, как он буквально течет на еду. Исправить это недоразумение решил один из юзеров сети.
That cheese pour from r/oddlysatisfying
На просторах Reddit появился ролик, на котором запечатлен процесс подачи блюда под названием раклет - расплавленный сыр с сосисками и овощами. Сначала снимают поджаристую корочку, которая является деликатесом, а затем в тарелку заливают расплавленный сыр. К слову, все это происходит на глазах у посетителей. Зрелище интригующее и очень аппетитное. Неудивительно, что пользователи быстро оставили под записью 68 тысяч лайков. -0-