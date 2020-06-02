К Земле приближается потенциально опасный астероид

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. К Земле 6 июня приблизится астероид, относящийся к категории потенциально опасных. Об этом сообщает Space Reference со ссылкой на данные NASA.

Астрономы открыли астероид в 2002 году и присвоили ему номер 163348 (2002 NN4). Диаметр небесного тела - от 254 м до 568 м, астероид примерно сопоставим по размеру с футбольным полем. Его отнесли к категории потенциально опасных из-за предполагаемого близкого прохода рядом с Землей. Ожидается, что он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии около 5,1 млн км со скоростью 11,1 км/c.

В следующий раз астероид 2002 NN4 приблизится к Земле 7 июня 2029 года. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 8,8 млн км со скоростью 13,7 км/с.

До сих пор астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономических единиц, или 7 млн км, около 8 тыс. астероидов, диаметр которых превышает 140 м, сообщает ТАСС. Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс., отмечает информационный портал Space.com.-0-