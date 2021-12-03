К Земле приближается потенциально опасный астероид

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. К Земле приближается астероид, его диаметр приравнивается к 330 м, сообщает "МИР24" со ссылкой на Лаборатория реактивного движения NASA.

Небесное тело, которое носит название 4660 Nereus, приблизится к нашей планете на расстояние около 4 млн км.

Ученые обнаружили этот астероид в 1982 году. В NASA заявили, что 4660 Nereus для Земли является потенциально опасным объектом. По словам специалистов, полный оборот вокруг Солнца астероид осуществляет за 664 дня, по форме он похож на яйцо.

4660 Nereus многократно предлагали использовать в качестве цели для космической миссии.-0-