Кабаны ворвались в китайский город и устроили погром (Видео)

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры видеонаблюдения в городе Ниндэ китайской провинции Фуцзянь запечатлели четырех "хулиганов", которые устроили переполох. Кадры публикует издание Liveleak.

Инцидент произошел шестнадцатого апреля. Четыре диких кабана спустились с горы неподалеку от города и начали устраивать погром. Животные разгромили несколько местных магазинчиков, а также разбили витрины. После этого кабаны, ворвавшиеся в город, поспешили скрыться, а параллельно сбили с ног пешеходов.

Что стало причиной такого поведения животных - неизвестно. Кабаны знатно "повеселились" и устроили погром с ущербом на несколько тысяч долларов. -0-