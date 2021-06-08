Кайли Дженнер вышла на пляж в чересчур откровенном платье

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда и бизнес-леди Кайли Дженнер представила в Instagram новый пост и восхитила юзеров.

Знаменитость решила представить своим многочисленным фолловерам новые кадры с пляжа. Для этого Кайли Дженнер вышла на берег моря, предварительно примерив разноцветное и легкое платье с чересчур откровенным декольте. Соблазнительный образ звезды вызвал у подписчиков разные эмоции.

Одни посчитали наряд Кайли Дженнер слишком откровенным, однако большинство пользователей оценили красоту звезды и оставили под записью более десяти миллионов лайков. -0-